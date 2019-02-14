Жители Томска собрали деньги на лечение вмерзшей в лед утки

Томичи собрали около 30 тыс. рублей на лечение и содержание утки, которую спасли из ледяного плена на реке Ушайке. Птица находится в тяжелом состоянии.

О вмерзших в лед двух утках в социальных сетях сообщили местные жители. У одной из птиц примерз хвост, она не могла передвигаться в течение трех дней. Уток вызвался спасти замдиректора экологического центра «Стриж». При осмотре оказалось, что у самки поврежден кожный покров, тогда как самец не пострадал. Уток на передержку отдали в музей Томского госуниверситета, сообщает РИА «Томск», а затем в реабилитационный центр животных «Феникс».

Самца уже выпустили на природу, так как он быстро набрал массу. Самка остается под наблюдением специалистов. На лечение птицы был объявлен сбор средств, в настоящий момент собрано 30 тыс. рублей.

Если состояние утки улучшится, ее вернут на реку Ушайку в течение двух недель.