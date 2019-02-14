Airbus прекратит производство самолетов A380

Авиастроительная корпорация Airbus приняла решение отказаться от производства крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на сайте компании.

Известно, что поставки прекратятся в 2021 году. На такие меры предприятие было вынуждено пойти из-за сокращения заказов этих самолетов компанией Emirates из ОАЭ.

«В результате этого решения у нас нет значительного числа невыполненных заказов А380, следовательно, нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам с другими авиакомпаниями в последние годы. Это приведет к прекращению поставок А380 в 2021 году», — сказал гендиректор Airbus Том Эндерс.

Он также добавил, что А380 еще можно будет увидеть в небе в течение многих лет, в связи с этим компания намерена продолжить оказание технической поддержки эксплуатируемых лайнеров. Также отмечается, что в ближайшие два года Emirates получит еще 14 самолетов A380.

Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека.

В июле прошлого года Airbus продемонстрировала первый полет нового грузового самолета Beluga XL.