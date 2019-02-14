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Трем поселкам в Липецкой области дали новые названия

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У трех поселков в Елецком районе Липецкой области появятся новые названия. Их переименование одобрил комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета.

Так, поселок совхоза Елецкий переименуют в поселок Елецкий, поселок совхоза «Ключ жизни» — в поселок Ключ Жизни, а поселок совхоза «Солидарность» — в поселок Солидарность.

Как поясняет GOROD48, прежние наименования были внесены в государственный каталог географических названий со словом «совхоз». Жители не могли оформить дома и землю в Росреестре. Сейчас же все процедурные неточности устранены, осталось только внести изменения в Каталог.

По словам вице-спикера областного совета Владимира Загитова, совхозы давно носят другие названия. Желание устранить путаницу высказали все жители этих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Петр Порошенко предложил переименовать ее в «Днепривскую область», но инициативу депутаты не поддержали.

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