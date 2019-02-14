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Путин поедет в Китай в конце апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин посетит 26–27 апреля Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Как ожидается, российский лидер станет главным гостем мероприятия, сообщает 14 февраля ТАСС со ссылкой на посла России в Китае Андрея Денисова.

«Если говорить о (российско-китайских. — Ред.) контактах на высшем и высоком уровне, то из того, что уже сегодня известно, это апрельский саммит форума «Один пояс, один путь», на который Владимир Владимирович приглашен в качестве главного гостя. Там уже определились даты — 26–27 апреля мы ждем нашего президента в Китае», — сказал дипломат.

Он добавил, что в 2018 году лидеры России и Китая встречались четыре раза, а министры иностранных дел — шесть раз.

1 декабря сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение президента Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году, который состоится 6–8 июня.

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