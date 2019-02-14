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Житель Алтайского края умер от гриппа

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Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило информацию о смерти местного жителя от гриппа. При этом ведомство не уточняет ни пол, ни возраст пациента.

По данным Минздрава, результаты анализов, полученные из вирусологической лаборатории, подтверждают факт смерти пациента от гриппа. Об этом пишет altapress.ru со ссылкой на «Вести Алтай». Специалисты уточняют, что этой зимой у пациентов регистрируется большое количество осложнений, в том числе в виде пневмонии. В январе еженедельно фиксировалось до 500 случаев внебольничной пневмонии.

За прошедшую неделю ОРВИ диагностировали у 26 тыс. жителей Алтайского края, эпидемический порог превышен на 50%.

Ранее сообщалось, что от гриппа скончался житель Ямала. По данным врачей, мужчина поздно обратился за медицинской помощью, был носителем ВИЧ и вел асоциальный образ жизни.

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