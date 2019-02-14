Потолок протек в здании мэрии Кургана

В здании администрации Кургана протек потолок. На лестнице, которая ведет в зал для заседаний городской думы, можно увидеть ведра, куда стекает вода с потолка.

ИА «Ура.ру» поясняет, что здание мэрии находится в федеральной собственности, в муниципальную его не передают, несмотря на неоднократные просьбы городских чиновников. Ремонт мэрии стоит при этом дорого, поскольку здание является памятником архитектуры.

В конце 2016 года в администрации опечатали лифт, который к тому моменту проработал уже 50 лет. Лифт также по-прежнему не работает.

Ранее сообщалось, что в Кургане загорелась гостиница. По предварительным данным, пожар вспыхнул в сауне на первом этаже трехэтажного здания. Пострадали три человека.