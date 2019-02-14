Прямой эфир

Потолок протек в здании мэрии Кургана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В здании администрации Кургана протек потолок. На лестнице, которая ведет в зал для заседаний городской думы, можно увидеть ведра, куда стекает вода с потолка.

ИА «Ура.ру» поясняет, что здание мэрии находится в федеральной собственности, в муниципальную его не передают, несмотря на неоднократные просьбы городских чиновников. Ремонт мэрии стоит при этом дорого, поскольку здание является памятником архитектуры.

В конце 2016 года в администрации опечатали лифт, который к тому моменту проработал уже 50 лет. Лифт также по-прежнему не работает.

Ранее сообщалось, что в Кургане загорелась гостиница. По предварительным данным, пожар вспыхнул в сауне на первом этаже трехэтажного здания. Пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провалившийся пол в поликлинике Кургана заменили деревянной балкой
Три человека госпитализированы после пожара в Кургане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017