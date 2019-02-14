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Захарова назвала «медицинским случаем» планы США ввести санкции против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. По ее словам, это уже «случай медицинский».

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«Если говорить серьезно, то мне кажется, что пора задуматься и сенату, и конгрессу относительно санкций в отношении самих себя, в отношении собственных политиков», — сказала она в ходе брифинга 14 февраля, передает «Интерфакс».

Захарова отметила, что именно из-за американских политиков было совершено столько разрушений во всем мире. 

12 февраля газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Ожидается, что обсуждение состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские санкции могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, их могут ввести к концу марта.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.

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