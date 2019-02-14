Захарова назвала «медицинским случаем» планы США ввести санкции против РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. По ее словам, это уже «случай медицинский».
«Если говорить серьезно, то мне кажется, что пора задуматься и сенату, и конгрессу относительно санкций в отношении самих себя, в отношении собственных политиков», — сказала она в ходе брифинга 14 февраля, передает «Интерфакс».
Захарова отметила, что именно из-за американских политиков было совершено столько разрушений во всем мире.
12 февраля газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Ожидается, что обсуждение состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские санкции могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, их могут ввести к концу марта.
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.