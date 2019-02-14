Фестиваль любительских театров примет Оренбург

В Оренбургской области начинается фестиваль любительских театров «Огни рампы». Показы будут продолжаться до октября. Принять участие в фестивале могут творческие коллективы и отдельные исполнители от трех лет и старше.

В конкурсную программу входят номинации: драматический театр, театр малых форм, театры кукол и мод, а также цирковое направление. Коллективы, прошедшие отбор, получают возможность выступить на шести зональных площадках области.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», в регионе более 1 тыс. любительских коллективов театрального жанра. Кружки и студии этого направления посещают 13,5 тыс. жителей области. Сам фестиваль «Огни рампы» проходит раз в два года уже на протяжении 12 лет.