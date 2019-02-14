Публичные слушания по строительству еврейского центра отменили в Перми

Власти Перми отменили публичные слушания по поводу строительства Еврейского благотворительного общественного центра. Постановление главы городской администрации размещено на сайте Пермской городской думы.

ИА «Ура.ру» в администрации сообщили, что решение принято по заявлению инициатора слушаний — религиозной организации «Еврейская община Перми». Причина при этом не приводится. Также неизвестно, когда слушания всё же состоятся.

Договор безвозмездного пользования земельным участком, на котором должны разместить центр толерантности, был заключен с иудейской религиозной организацией в 2016 году. В соцсетях развернулась бурная дискуссия на тему того, так уж ли необходим подобный центр Перми и подходит ли для него место. Многие заявляли, что категорически против подобного учреждения.