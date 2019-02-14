Япония пересмотрит стратегию мирных переговоров с Россией

Японская сторона намерена пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору в том случае, если в ближайшие месяцы не удастся прийти к какому-то решению. Об этом сообщает агентство Jiji Tsushinsha со ссылкой на источники в японском правительстве.

Собеседники агентства отметили, что российское общество, настроенное против передачи островов южной части Курил, отрицательно отреагировало на начало процесса переговоров. По данным «РИА Новости», премьер-министр Японии Синдзо Абэ планировал принять рамочное соглашение по мирному договору на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в конце июня на форуме «большой двадцатки» в Осаке.

Однако после встречи с Путиным 22 января японский политик понял, что это неосуществимо. Он считает, что заметного прогресса в вопросе мирного договора не наблюдается. По его словам, «невозможно в принципе» прийти к какому-то решению за несколько месяцев по переговорам, которые не продвигались долгие годы.

В прошлом году Путин и Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

Япония считает четыре острова южных Курил: Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В споре Токио основывается на первом русско-японском договоре 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.