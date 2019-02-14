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Китай и США приступили к новому раунду консультаций по торговле

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Фото: REUTERS/Mark Schiefelbein
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Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Xэ и глава минфинa США Стивен Мнучин в четверг, 14 февраля, приступили в Пекине к очередному раунду консультаций по устранению торгово-экономических противоречий между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Xinhua

По словам американского министра торгово-экономический диалог между Вашингтоном и Пекином «продвигается успешно». Переговоры будут длиться два дня: 14 и 15 февраля.

В начале декабря 2018 года американский лидер Дoнальд Трaмп и председатель КНР Cи Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.

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