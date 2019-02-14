Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа американских сенаторов подготовила законопроект, предполагающий введение очередных санкций против России. Информация об этом опубликована на сайте Сената США 13 февраля.

Одним из поводов для усиления санкционного давления называется инцидент, произошедший в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Ограничительные меры должны затронуть 24 сотрудников ФСБ, якобы имевших отношение к произошедшему. Также предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями и ввести рестриктивные меры в отношении некоторых банков и зарубежных проектов в сфере энергетики российских госкомпаний.

Помимо прочего сенаторы призвали Госдеп определиться, «стоит ли считать РФ спонсором терроризма».

Разработкой документа занимались сенаторы Роберт Менендес от штата Нью-Джерси, Линдси Грэм от штата южная Каролина, Кори Гарднер от штата Колорадо, Бен Кардин от штата Мэриленд и Джинн Шейхин от штата Нью-Гэмпшир.

Реакция Москвы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что планируемые ограничения являются продолжением давней антироссийской политики и не имеют никакого отношения к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе.

В свою очередь заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с «РИА Новости» усомнился в том, что законопроект будет принят.

Очередные санкции

12 февраля газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер против России. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Обсуждение возможных мер состоится 18 февраля во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что санкции «принимаются под мощнейшим давлением США», и это лишний раз говорит «о несамостоятельности Евросоюза».

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.