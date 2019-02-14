Прямой эфир

Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа американских сенаторов подготовила законопроект, предполагающий введение очередных санкций против России. Информация об этом опубликована на сайте Сената США 13 февраля.

Одним из поводов для усиления санкционного давления называется инцидент, произошедший в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Ограничительные меры должны затронуть 24 сотрудников ФСБ, якобы имевших отношение к произошедшему. Также предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями и ввести рестриктивные меры в отношении некоторых банков и зарубежных проектов в сфере энергетики российских госкомпаний.

Помимо прочего сенаторы призвали Госдеп определиться, «стоит ли считать РФ спонсором терроризма».

Хорошо забытое новое: РФ отреагировала на очередные санкции ЕС и США
Новости о возможных мерах Брюсселя и Вашингтона из-за инцидента в Керченском проливе Москву не удивили

Разработкой документа занимались сенаторы Роберт Менендес от штата Нью-Джерси, Линдси Грэм от штата южная Каролина, Кори Гарднер от штата Колорадо, Бен Кардин от штата Мэриленд и Джинн Шейхин от штата Нью-Гэмпшир.

Реакция Москвы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что планируемые ограничения являются продолжением давней антироссийской политики и не имеют никакого отношения к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе.

В свою очередь заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с «РИА Новости» усомнился в том, что законопроект будет принят.

Очередные санкции

12 февраля газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер против России. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Обсуждение возможных мер состоится 18 февраля во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что санкции «принимаются под мощнейшим давлением США», и это лишний раз говорит «о несамостоятельности Евросоюза».

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме обвинили США в неверной интерпретации Минских соглашений
Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017