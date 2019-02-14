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В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии

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Видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума в апреле прошлого года было инсценировкой, заявил продюсер британской корпорации Би-би-си Риам Далати.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал он в Twitter, добавив, что никто из пациентов больницы не погиб.

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия распространила неправительственная организация «Белые каски». В доказательство активисты привели видеокадры, которые, как с самого начала указывала российская сторона, были постановочными.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийской территории. Именно в этот день миссия ОЗХО планировала приехать для проведения собственного расследования.

«Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии во главе с Башаром Асадом. В российском МИДе неоднократно указывали на то, что организация имеет тесные связи с экстремистами и способствует продолжению конфликта в Сирии.

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