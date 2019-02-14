МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) обратилось к правительству страны с просьбой отозвать посла в России Андрея Негуцу. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатического ведомства Александр Ройтман.

Он не уточнил, с чем именно связано такое решение, передает ТАСС.

При этом накануне, 13 февраля, МИДЕИ вызвало российского посла в стране Олега Васнецова и вручило ему ноту протеста «из-за затягивания доступа» молдавской делегации к гражданам. По данным СМИ, речь идет о встрече делегатов с пилотами, спасенными из афганского плена и находящимися в Москве.

Негуца стал послом в России весной 2017 года, однако спустя шесть месяцев его отозвали для консультаций. Он вернулся в Москву только в марте прошлого года.

В конце ноября 2015 года вертолет с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Воздушное судно сбили талибы (организация «Талибан» запрещена в РФ), оно упало на подконтрольной боевикам территории. Один из пилотов был убит, двое попали в плен. 11 февраля 2019-го президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook сообщил, что Россия помогла спасти в Афганистане двух молдавских пилотов, которые находились в плену три года. По его словам, сейчас летчики находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.