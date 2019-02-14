Россиянин погиб в Южной Корее в результате несчастного случая

Гражданин России погиб в четверг, 14 февраля, в южнокорейском городе Чхонджу на заводе по производству бетонных плит. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Имя 61-летнего погибшего не называется. По данным местной полиции, инцидент произошел во время перемещения бетонной плиты весом 2,8 т, которой придавило россиянина.

Проводится расследование на предмет нарушения техники безопасности на предприятии. Как уточняет «Газета.ру», завод занимается производством бетонных конструкций для мостов.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что турист из России скончался в Эквадоре из-за множественных ножевых ранений.