Инженеры создали кровать для борьбы с любителями занять «чужую» половину

Компания Ford представила концепт умной кровати Lane-Keeping Bed. Особенность изобретения заключается в том, что оно может удержать спящего человека на одной стороне постели.

Кровать оснащена датчиками давления и вращающимся матрасом. При пересечении «границы» она сдвигает «оккупанта» обратно, говорится в блоге компании.

Lane-Keeping Bed стала частью серии Ford Interventions. В ней компания использует знания автомобильной сферы для решения повседневных проблем.

18 декабря сообщалось, что инженеры Ford разработали высокотехнологичную конуру для собак с системой шумоподавления, защищающей питомцев от звуков салюта.

Также компания создала куртку для велосипедистов с поворотниками, стоп-сигналами и связью со смартфоном.