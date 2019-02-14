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В раде прокомментировали организованный сотрудниками МВД флешмоб в честь Бандеры

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук прокомментировал флешмоб, посвященный лидеру Украинской повстанческой армии (УПА; запрещена в РФ) Степану Бандере, который организовали высокопоставленные сотрудники МВД Украины.

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«Что будет завтра, если какой-то сотрудник правоохранительных органов, разгоняя или останавливая других людей, крикнет: «Ложись, колпаковец»? Будут проводить флешмоб «Я — колпаковец»? «Я — украинец» — это должно объединить и стать символом Нацполиции», — цитирует его NewsOne.

Мосийчук добавил, что полиция вместо этого должна проводить акцию «Я — украинец», пишет «Федеральное агентство новостей».

9 февраля в Киеве задержали около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве. Инцидент произошел на Контрактовой площади, где проходили несколько массовых акций, в том числе встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями

Позже сообщалось, что сотрудники украинской полиции запустили флешмоб «Я — Бандера». Акция стартовала в качестве извинения за слова одного из правоохранителей, который во время стычки с радикалами в украинской столице выкрикнул: «Ложись, Бандера!».

Степан Бандера являлся лидером Украинской повстанческой армии (УПА; запрещена в РФ), он ставил своей целью создать самостоятельную и независимую Украину. Его группировка действовала в военные годы преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

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