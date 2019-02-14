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Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»

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Ведущий передачи «Кто против?» на канале «Россия 1» Сергей Михеев выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студии в прямом эфире.

Во время эфира украинка обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшей в Одессе в мае 2014 года трагедии, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.

Кроме того, журналистка несколько раз перебила других участников шоу и позволила себе личные оскорбления.

«Хотите, удалю вас? <…> Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот», — заявил Михеев.

После этого Соколовская покинула студию.

Позже телеведущий пояснил, что выдворил журналистку из-за хамского поведения и слов об Одессе.

«Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил с площадки», — объяснил Михеев в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Это не первый случай, когда украинских журналистов и экспертов выгоняют с российских передач. Так, в начале декабря 2018 года ведущий телепрограммы «60 минут» канала «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Эксперт вел рассуждение о возможном вмешательстве России в ситуацию на Украине и во время аргументации своей позиции назвал Попова чужим именем.

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