Вилкул внес залог за крикнувшего «Ложись, Бандера» полицейского

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул внес залог в размере $4 тыс. за полицейского Василия Мельникова, который участвовал в задержании членов неонацистской организации С14 (запрещена в РФ) во время штурма отделения полиции в Киеве.

«Я внес 115 тыс. гривен залога за полицейского Василия Мельников. Того самого, который — «ложись, Бандера». Не потому, что «Бандера», а потому, что «ложись», — написал политик в Facebook, напомнив про слова, которые сотрудник МВД выкрикнул во время стычки с радикалами.

По мнению Вилкула, полицейский выполнял свой долг в экстремальных условиях.

Мельников был арестован Печерским судом в Киеве 12 февраля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности оскорблении достоинства и избиении одного из радикалов. Полицейский был временно отстранен от должности и помещен под стражу на два месяца с возможностью залога в $4 тыс.

9 февраля в украинской столице задержали около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции. Инцидент произошел на Контрактовой площади, где проходило несколько массовых акций, в том числе встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. При задержании у них изъяли зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий» и «Хулиганство».

Позже в тот же день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в отношении полицейских, применивших силу во время штурма отделения полиции радикалами, возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Степан Бандера являлся лидером Украинской повстанческой армии (УПА; запрещена в РФ), он ставил своей целью создать самостоятельную и независимую Украину. Его группировка действовала в военные годы преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.