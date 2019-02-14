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Туристам с судимостью запретили въезд в провинцию Аргентины

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Фото: Global Look Press/Karol Kozlowski
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Аргентинские провинции Чубут и Огненная земля закрыли въезд для туристов с криминальным прошлым.

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6 февраля Чубут приняла указ, согласно которому вводится запрет на въезд в провинцию иностранных граждан, которые были осуждены, отбывают наказание или имеют судимость, передает «РИА Новости».

Эта провинция очень популярна среди туристов, которых привлекает самая большая колония магеллановых пингвинов в Южной Америке, возможность наблюдать китов в дикой природе и посетить раскопки палеонтологов.

Провинция Огненная земля также рассматривает возможность ввести аналогичный запрет. Туда туристы приезжают, чтобы посетить Антарктиду. Из Ушуаи отходят круизные лайнеры к берегам Южного полюса.

Ранее стало известно, что власти Амстердама строят планы по выселению работниц сексуальной индустрии из Квартала красных фонарей в центре города.

19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.

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