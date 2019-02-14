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Киев направит два десантных катера в Азовское море

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Фото: youtube.com
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Киев планирует направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр» для охраны и патрулирования, заявил замначальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВС Украины Вячеслав Демьяненко.

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Как уточняет агентство «Укринформ», в этом году в состав ВМС вошли шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в ближайшее время на вооружение будут приняты еще три катера, два из которых направят в Азовское море.

1 февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морской отрасли страны нанесен ущерб на сумму около 10 млрд гривен (более 23,5 млрд рублей) из-за якобы блокады Россией судоходства в Азовском море. Омелян отметил, что на Украине очень серьезно относятся к этой теме, начиная со строительства Крымского моста.

Отношения между Киевом и Москвой обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

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