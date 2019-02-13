Премьер Нидерландов призвал Европу не жаловаться на Трампа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал европейским коллегам прекратить жаловаться на президента США Дональда Трампа, а начать с ним работать.

В интервью газете Pais Рютте отметил, что нынешний американский лидер «отличается от своих предшественников». По словам голландского премьера, Трамп был избран демократическим путем, и существует «демократическая возможность», что он будет переизбран.

«Так что хватит уже жаловаться на Трампа, и [надо] начать работать с ним и воспользоваться его присутствием, например, в таких вопросах, как отношения с Китаем», — подчеркнул политик.

В ноябре 2018 года Нидерланды выступили против идеи создания армия Европы. Тогда Рютте заявил, что НАТО остается ключевым элементом оборонной политики страны.