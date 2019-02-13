Ведущий российского телешоу объяснил инцидент с украинской журналисткой

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Сергей Михеев выпроводил из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую из-за «хамского поведения» и слов об Одессе.

«Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил с площадки», — объяснил телеведущий в беседе с «Федеральным агентством новостей».

По словам Михеева, многие украинские эксперты, которые принимают участие в политических ток-шоу на российском телевидении, «ведут себя не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская». Он добавил, что «готов терпеть» их точку зрения при условии адекватного поведения в студии.

Соколовскую выпроводили из студии передачи «Кто против?» на 60-й минуте шоу. Во время программы она обвинила российские спецслужбы в том, что они якобы причастны к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов. Также журналистка постоянно перебивала остальных участников и оскорбляла их.