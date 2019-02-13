В Госдуме объяснили панический страх Киева перед российскими наблюдателями

Панический страх Киева перед участием в выборах российских наблюдателей и готовность действующей украинской власти идти на нарушение международного права свидетельствуют о ее яростном желании «удержаться у кормушки». Так депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям» решение Москвы направить своих наблюдателей на выборы на Украине.

13 февраля МИД России объявил о поступлении запроса от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на командирование на выборы президента на Украине наблюдателей от России как члена европейской организации. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали в ближайшее время предоставить бюро кандидатуры своих представителей.

«Россияне — очень вежливые и отзывчивые люди. ОБСЕ запросило наших наблюдателей на выборы президента Украины — и мы направим своих вежливых наблюдателей, как предлагает БДИПЧ. И если раньше мы видели, как весь украинский бомонд ловил каждое слово от своих хозяев из Европы, то сегодня официальный Киев игнорирует мнение всей Европы», — подчеркнул парламентарий.

Белик напомнил, что руководство соседней страны даже не стало прислушиваться к мнению «самого большого друга Украины» — спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, который в своем микроблоге в Twitter допустил участие в президентских выборах российских наблюдателей под эгидой БДИПЧ.

«Если Порошенко не прислушался даже к его окрику, то это говорит о его агонии. Панический страх официального Киева, законодательный запрет на участие в выборах наших наблюдателей красноречиво демонстрируют одно: Порошенко и его окружение не остановятся ни перед чем. Ни под нарушением норм международного права, об которые они вытирают ноги с завидной постоянностью, ни перед фальсификациями, которые будут поставлены на Украине на поток, ни перед угрозами своим оппонентам, ни перед невысокой легитимностью будущего победителя, который в таком случае не получит подавляющего перевеса голосов. Желание удержаться у кормушки блокирует любые другие инстинкты команды украинского президента», — заключил депутат.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ и лицам, предложенным Москвой, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора. В ОБСЕ с разочарованием отреагировали на такое решение.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Всего за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата — рекордное число в современной истории страны.