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МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) обратилось к правительству страны с просьбой отозвать посла в России Андрея Негуцу, заявил пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.

Как пишет ТАСС, представитель министерства не уточнил, с чем именно связано решение. Негуца стал послом в России весной 2017 года, однако спустя полгода был отозван для консультаций и вернулся в Москву только в марте прошлого года.

Ранее в среду МИДЕИ вызвало российского посла в стране Олега Васнецова и вручило ему ноту протеста «из-за затягивания доступа» молдавской делегации к гражданам. По данным СМИ, речь идет о встрече делегатов с пилотами, спасенными из афганского плена и находящимися в Москве.

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