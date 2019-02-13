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Юношеская сборная Кувейта пропустила более 200 шайб в турнире «Дети Азии»

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Фото: instagram.com
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Хоккейная сборная Кувейта пропустила 219 шайб за четыре игры в турнире «Дети Азии», который сейчас проходит на Сахалине. Об этом сообщило агентство SakhalinMedia.

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По его данным, участники сборной Кувейта встали на коньки меньше месяца назад. В первом матче турнира с хоккеистами из Дальневосточного федерального округа кувейтцы пропустили 60 шайб, а на следующей встрече хоккеисты Сибирского федерального округа забросили в ворота иностранцев 77 шайб.

На третьей встрече этапа кувейтцы сыграли против сахалинской сборной, пропустив 28 шайб. После этого состоялся матч с Японией, которая забросила в ворота арабов 54 шайбы.

Несмотря на серию разгромных поражений, на соревновании сборная Кувейта стала любимицей публики. Пользователи социальных сетей запустили масштабный хэштег #gokuwait, в записях под которым они всячески выражают поддержку юношеской сборной.

Как передает телеканал РЕН ТВ, сборную также поддержал легендарный российский нападающий Павел Буре. «Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются, и всё получится. Привет Кувейту», — написал хоккеист.

Кроме того, к флешмобу присоединился тренер молодежной сборной России по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Юрий Бабенко. Он пожелал гостям удачи. «Хоккей — это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Всё у вас в будущем будет хорошо!» — подчеркнул бывший профессиональный хоккеист.

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