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Жительницу Тульской области оштрафовали за регистрацию иностранцев

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Жительница поселка Ленинский Тульской области осуждена за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, 37-летняя женщина зарегистрировала у себя дома 34 человека.

Как установлено судом, с 9 июня по 19 ноября 2018-го дама организовала фиктивную постановку на миграционный учет уроженцев Узбекистана. С учетом смягчающих обстоятельств и снятия с учета фиктивно поставленных на него людей суд приговорил хозяйку «резиновой» квартиры к штрафу в 100 тыс. рублей, передает ИА «Тульские известия».

В период с января по ноябрь 2018 года Германия депортировала 8685 беженцев в другие страны Евросоюза. Данное число является рекордным для ФРГ — за 2017 год было депортировано 7102 человека.

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