Стратегию развития молодежной политики утвердили в Тверской области

В Тверской области утвердили стратегию развития молодежной политики до 2024 года. Данный вопрос обсудили на заседании правительства региона, которое состоялось во вторник, 12 февраля.

Основными задачами стратегии называют обеспечение трудоустройства молодежи, развитие профессионального образования, профориентацию школьников. Помимо этого, в стратегию вошли поддержка молодых семей с детьми и многое другое, сообщают «Тверские ведомости».

Помимо этого, в области планируют специально создать 10 кластеров системы профессионального образования в различных отраслях.

Особое внимание уделят развитию спорта, поддержке молодых талантов, духовно-нравственному воспитанию. Будут организовываться различные форумы и другие проекты.