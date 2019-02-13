Убившая мужа за оскорбление детей жительница Алтайского края ожидает суда

В Алтайском крае перед судом вскоре предстанет 51-летняя жительница Славгорода, которая убила своего гражданского супруга за оскорбление ее детей, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 23 ноября 2018 года гражданские муж и жена поссорились. В ходе ссоры мужчина стал оскорблять детей своей сожительницы, после чего она ножом нанесла ему удар в область шеи. Спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что во время ссоры мужчина и женщина распивали спиртные напитки, пишет altapress.ru.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.