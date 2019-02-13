Скончался генеральный конструктор центра — разработчика «Тополя» и «Ярса»

Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина (НПЦАП) Сергей Казаков ушел из жизни в возрасте 65 лет. О смерти инженера 13 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

По данным представителей научно-производственного центра, Казаков скончался 12 февраля после продолжительной болезни.

«Он умел понимать суть явлений, предвидеть ход событий и принимать мудрые решения. Как талантливый руководитель и непосредственный участник разработки систем управления для многих изделий Сергей Васильевич внес громадный вклад в создание оборонного щита нашей Родины, что получило высокую оценку руководства страны», — говорится в сообщении на сайте НПЦАП.

Казаков начал работать на предприятии в 1976 году после окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана, а в 2012 году его назначили генеральным конструктором систем управления ракетно-космических комплексов.

НПЦАП проектирует системы управления для космических ракет-носителей, разгонных блоков и межконтинентальных баллистических ракет. Как уточняет «Газета.ру», на этом предприятии были разработаны ракеты-носители «Протон-М», «Зенит» и «Ангара», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».