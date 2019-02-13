Цистерну с этантиолом вывезут за пределы Петербурга после утечки

Представители Общественной палаты Санкт-Петербурга осмотрели место разлива этантиола на парковке в Красносельском районе. Городской комитет по природопользованию установил владельца цистерны с ядовитым веществом, который организует ее доставку в безопасное место.

Емкость загерметизировали и отвезли на спецстоянку ГУП «Экострой». Об этом информирует телеканал «78».

Последствия утечки петербуржцы ощутили на себе 5 февраля. Жители Красносельского района массово жаловались на неприятный запах газа. Инцидент проверяют в Роспотребнадзоре и МЧС. Масса химиката в цистерне составляет 1,7 т.