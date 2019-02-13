Прямой эфир

Панихида по погибшим в Афганской войне прошла в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свято-Троицком кафедральном соборе Брянска прошла панихида по погибшим воинам-афганцам. 15 февраля будет отмечаться 30-летие завершения вывода советских войск из Афганистана.

Богослужение посетили председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и инвалидов войн и военных конфликтов» Вячеслав Губанов, ветераны, родственники. В настоящее время на территории Брянской области проживают 2100 участников Афганской войны. После панихиды Вячеслава Губанова наградили медалью преподобного и благоверного князя Олега Брянского I степени. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. В общей сложности за девять месяцев в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Началось прощание с жертвами взрыва бытового газа в Шахтах
В Магнитогорске началась панихида по погибшим при обрушении жилого дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017