Панихида по погибшим в Афганской войне прошла в Брянске

В Свято-Троицком кафедральном соборе Брянска прошла панихида по погибшим воинам-афганцам. 15 февраля будет отмечаться 30-летие завершения вывода советских войск из Афганистана.

Богослужение посетили председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и инвалидов войн и военных конфликтов» Вячеслав Губанов, ветераны, родственники. В настоящее время на территории Брянской области проживают 2100 участников Афганской войны. После панихиды Вячеслава Губанова наградили медалью преподобного и благоверного князя Олега Брянского I степени. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. В общей сложности за девять месяцев в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих.