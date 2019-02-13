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Найдено место крушения американского авианосца «Хорнет»

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Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc
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Американский авианосец «Хорнет», потопленный японской авиацией в 1942 году, лежит на глубине 5,1 тыс. м в южной части Тихого океана, недалеко от Соломоновых островов. Об этом 13 февраля сообщает USA Today.

Авианосец был обнаружен исследовательским судном Petrel компании «Вулкан». При его поисках помогли архивные данные с девяти других кораблей ВМС США, которые проходили недалеко от «Хорнета» до его крушения.

Авианосец участвовал во многих ключевых событиях Второй мировой войны. Он был потоплен в результате удара японских пикирующих бомбардировщиков. Тогда из 2,2 тыс. членов экипажа погибли 140 человек.

4 декабря сообщалось, что недалеко от Лос-Анджелеса в США был обнаружен древний затонувший город. Его обнаружил блогер с помощью спутниковых снимков Google Earth.

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