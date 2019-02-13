Мамаев сыграет в футбол по правилам «Бутырки»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которого подозревают в нанесении побоев и хулиганстве, примет участие в футбольном матче в СИЗО «Бутырка», где он отбывает арест.

Игра пройдет 14 февраля в формате двух таймов по 20 минут. В ней примут участие исключительно подозреваемые. Играть будут командами шесть на шесть: пять полевых игроков и один вратарь.

При этом Мамаев сможет сыграть только со своими сокамерниками, поскольку с остальными он не может видеться по правилам изолятора.

Как отмечает «Советский спорт», раньше подобных матчей в российских СИЗО не было.

В среду, 6 февраля, Мамаеву и форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля. Они отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

В начале октября форвард Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».