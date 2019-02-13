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Власти Франции выделят €700 млн на производство батарей для электрокаров

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Французские власти в рамках реализации франко-немецкого проекта выделят €700 млн на развитие производства батарей для электромобилей. Об этом 13 февраля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

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О мерах, направленных на поддержку развития отрасли электромобилей, расскажет вечером 13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство.

Ожидается, что глава государства подтвердит планы по созданию 100 тыс. станций зарядки «зеленых» автомобилей. Сейчас их около 25 тыс.

В июле 2018 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе необходимо заняться разработкой собственных аккумуляторов для электрокаров. Он считает, что это поможет конкурировать с китайскими производителями, чьи батареи сейчас доминируют на рынке.

14 января сообщалось о предложении советника соруководителя рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет» Романа Малкина снабдить все электромашины в России номерами зеленого цвета.

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