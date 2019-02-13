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Обвиняемая в передаче данных Ирану американка планировала ехать в РФ

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Фото: Global Look Press
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Бывшая сотрудница разведуправления военно-воздушных сил США Моника Уитт, которую обвинили в передаче конфиденциальных данных Ирану, планировала приехать в Россию.

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В обвинительном заключении говорится, что женщина намеревалась отправится в РФ в 2013 году и уже оттуда связаться с WikiLeaks для публикации секретной информации. Согласно документу, в период с 2012 по 2015 год она находилась и Иране или в соседнем Афганистане, куда она отправилась после того, как покинула службу. Параллельно Уитт якобы вела переписку с американцем, который работал на иранские спецслужбы. Именно ему она и сообщала о своих планах, пишет «РИА Новости».

«Если всё остальное не выйдет, я могу просто выйти публично с программой и поступить, как (Эдвард.— Ред.) Сноуден… Надеюсь, что на этом этапе мне больше повезет с Россией <…> Думаю, я могу тихо выскользнуть в РФ, если они помогут мне, и затем выйти оттуда на WikiLeaks, не раскрывая свое местонахождение» — говорится в ее переписке.

13 февраля также стало известно, что Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против Тегерана, внеся в секционный список две иранские организации и девять граждан Исламской Республики Иран (ИРИ).

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор ИРИ.

В январе текущего года США в очередной раз расширили ограничительные меры против Ирана. 4 февраля санкции в отношении двух граждан республики и одной иранской компании ввел Европейский союз.

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