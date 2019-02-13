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Взрывоопасный снаряд обнаружили на свалке в Башкирии

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В селе Иглино Республики Башкортостан мужчина обнаружил на свалке предмет, похожий на снаряд, забрал его и отвез в сельсовет. На место происшествия выезжала инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Как выяснилось, местный житель приехал на свалку выбрасывать мусор и обнаружил предмет, похожий на снаряд. Он погрузил его в машину и отвез в сельсовет, чтобы сообщить в правоохранительные органы, пишет «МедиаКорСеть».

На место прибыли специалисты ОМОНа Росгвардии. Взрывотехники смогли установить, что, несмотря на возраст, предмет представляет опасность. Его изъяли, вывезли за пределы села и уничтожили накладным зарядом.

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