Взрывоопасный снаряд обнаружили на свалке в Башкирии

В селе Иглино Республики Башкортостан мужчина обнаружил на свалке предмет, похожий на снаряд, забрал его и отвез в сельсовет. На место происшествия выезжала инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Как выяснилось, местный житель приехал на свалку выбрасывать мусор и обнаружил предмет, похожий на снаряд. Он погрузил его в машину и отвез в сельсовет, чтобы сообщить в правоохранительные органы, пишет «МедиаКорСеть».

На место прибыли специалисты ОМОНа Росгвардии. Взрывотехники смогли установить, что, несмотря на возраст, предмет представляет опасность. Его изъяли, вывезли за пределы села и уничтожили накладным зарядом.