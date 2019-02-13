Детская смертность снижается во Владимирской области

Во Владимирской области снижается детская смертность. В структуре причин гибели младенцев преобладают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии.

В 2018 году число умерших детей до одного года составило 62. Наблюдается снижение показателя по сравнению с 2017 годом. От синдрома внезапной смерти младенца скончалось два ребенка. От неустановленных причин погиб один ребенок, передает ИА «Владимирские новости». Коэффициент детской смертности составил 4,8 на 1 тыс. родившихся.

Младенческая смертность в России снизилась за 10 месяцев 2018 года до исторического минимума — пять случаев смерти на тысячу родившихся детей. Об этом сказано в комментарии Минздрава РФ, опубликованного 19 декабря на сайте ведомства. Так, в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 российских субъектах, однако в восьми из них была ниже общероссийского уровня.