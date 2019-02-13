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Масштабную уборку набережной провели в Симферополе

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В Симферополе коммунальные службы завершили масштабную уборку набережной реки Салгир и нескольких общественных мест в городском центре. Об этом заявила начальник департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во вторник, 12 февраля, коммунальные службы убрали несколько территорий в центре города, в том числе набережную реки Салгир, детскую площадку около памятника крымчанам, погибшим в Афганистане, Суворовский спуск.

Помимо этого, рабочая бригада расчистила пешеходные дорожки в Семинарском парке, убрала грязь и мусор на некоторых тротуарах и улицах города, пишет ИА «Крыминформ».

По информации начальника департамента, сейчас у специалистов МБУ «Город» запланирована уборка 55 городских улиц.

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