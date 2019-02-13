Эстонцев заставят отдавать армии свои авто при военном положении

Эстонских автовладельцев обяжут передавать транспортные средства армии в случае военного положения в стране. Об этом стало известно в среду, 13 февраля.

Как сообщает издание Аccelerista, департамент оборонных ресурсов и силы обороны Эстонии выявили около 2,7 тыс. частных автомобилей, которые смогли бы выполнять задачи государственной важности при военном положении. Отмечается, что в ближайшее время владельцы авто получат соответствующие оповещения. В случае продажи машины в мирное время водитель должен будет сообщить об этом в специальные государственные органы, передает RT.

20 января эстонский журналист Вахур Кооритс предложил для сдерживания России разместить в стране ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. Он также призвал власти приобрели военные корабли для того, чтобы мешать торговому флоту РФ. По его мнению, такие меры необходимы для сдерживания Москвы в условиях мировой политической нестабильности.