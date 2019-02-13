В России пройдет чемпионат по запуску бумажных самолетиков

Студенческие соревнования по запуску бумажных самолетиков пройдут в России этой весной. Они станут частью мирового чемпионата Red Bull Paper Wings, который возобновится после четырехлетнего перерыва.

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: дальность полета, длительность и аэробатика. Отборочные туры по первым двум пройдут в российских вузах. По правилам, участники должны прямо на площадке сложить и запустить самолетик из листа бумаги формата А4.

Участники дисциплины «Аэробатика» должны выложить видео с запуском самолетика в Instagram. В этой номинации финалистов определит сначала народное голосование, а затем жюри, которое будет оценивать оригинальность конструкции, траекторию полета, а также шоу, построенное вокруг запуска самолетика.

Российский финал соревнований пройдет в апреле, его победители во всех трех дисциплинах в мае поедут на мировой финал в Австрию.