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Сотрудникам школ в Эстонии разрешили обыскивать личные вещи учеников

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Фото: ТАСС/Николай Марочкин
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Парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет школы и гимназии страны правом проверять вещи учеников и их школьные шкафчики в целях безопасности. Об этом 13 февраля проинформировала пресс-служба высшего законодательного органа республики.

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Представители парламента пояснили, что новые поправки предполагают создание списка предметов и веществ, запрещенных к проносу в учебные заведения.

«Закон также регулирует условия изъятия и хранения запрещенных предметов. В случае обоснованных подозрений закон позволяет проверять вещи ученика, в том числе одежду и закрытый шкафчик, находящийся в его пользовании», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Вместе с тем в законе отмечается, что изъятие запрещенных предметов у школьников против их воли допускается только в случае непосредственной угрозы для жизни, здоровья или чужого имущества.

5 февраля министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу выступил против проведения в стране «Тотального диктанта». Он заявил, что такая акция неуместна из-за политических мотивов, и потребовал перевести систему образования на эстонский язык, «а не узаконивать российскую мягкую политику влияния».

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