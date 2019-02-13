Храм Серафима Саровского построили в Ульяновске по инициативе жителей

В Ульяновске 16 февраля будет совершено освящение храма святого преподобного Серафима Саровского. Его построили на территории областного клинического медицинского центра оказания помощи пострадавшим от радиационного воздействия.

Создание церкви было инициировано жителями близлежащих домов. Работы проводились на благотворительные средства, отмечает 1ul.ru. Первый молебен на месте будущего храма состоялся в октябре 2017 года.

Власти Москвы одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви, сообщили ранее в Москомстройинвесте. Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м передадут религиозной организации «Приход Святого Григора Просветителя» в безвозмездное пользование сроком на девять лет.