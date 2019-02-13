Прямой эфир

Храм Серафима Саровского построили в Ульяновске по инициативе жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске 16 февраля будет совершено освящение храма святого преподобного Серафима Саровского. Его построили на территории областного клинического медицинского центра оказания помощи пострадавшим от радиационного воздействия.

Создание церкви было инициировано жителями близлежащих домов. Работы проводились на благотворительные средства, отмечает 1ul.ru. Первый молебен на месте будущего храма состоялся в октябре 2017 года. 

Власти Москвы одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви, сообщили ранее в Москомстройинвесте. Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м передадут религиозной организации «Приход Святого Григора Просветителя» в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часовня святого Архангела Михаила возобновила работу в Шереметьево
Первый за 70 лет христианский храм построят в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017