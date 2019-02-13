Бизнес-гиды появятся в Тульской области

Глава комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов рассказал о мерах поддержки предпринимателей.

В частности, планируется увеличение сумм и количества займов. В этом году сумму подняли до 5 млн на 3 года со ставкой от 3%, передает ИА «Тульские новости». Планируется открытие IT-кластера в целях развития молодых компаний. В планах — внедрение бизнес-гидов, которые будут оперативно помогать решать проблемы бизнеса.

В Мурманской области появится автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Соответствующее постановление приняло региональное правительство. Финансовое обеспечение будет производиться в пределах средств региональной казны.