Попытка вооруженных украинцев прорваться в ЕС попала на видео

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали двух человек, которые пытались прорваться на машине в Польшу из Львовской области, сообщает пресс-служба силовиков.

Инцидент произошел на КПП «Краковец». На рассвете двое украинцев подъехали на микроавтобусе Mercedes к пункту пропуска. Однако пограничники зафиксировали, что на транспортное средство не имеет международного страхового сертификата.

Мужчины начали возмущаться законным действиям пограничников и потребовали разъяснить им порядок пересечения госграницы. Получив необходимую информацию, злоумышленники продолжили негодовать и напали на силовика. После этого они заблокировались в своей иномарке.

На место незамедлительно прибили дежурные силы КПП и наряд полиции. Украинцы не реагировали на неоднократные требования силовиков выйти из авто. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и достать мужчин из машины.

Как отмечает РЕН ТВ, силовикам пришлось выбить стекло двери со стороны водителя. В ответ нарушители пытались применить против военного силу. Кроме того, у них оказалось при себе оружие.

Украинцев доставили в служебное помещения для составления протокола. Им грозит уголовная ответственность.

Ранее в декабре пьяные украинцы на иномарке пытались прорваться в Белоруссию. Инцидент произошел в пункте пропуска «Верхний Теребежов».