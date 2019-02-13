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Попытка вооруженных украинцев прорваться в ЕС попала на видео

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали двух человек, которые пытались прорваться на машине в Польшу из Львовской области, сообщает пресс-служба силовиков. 

Инцидент произошел на КПП «Краковец». На рассвете двое украинцев подъехали на микроавтобусе Mercedes к пункту пропуска. Однако пограничники зафиксировали, что на транспортное средство не имеет международного страхового сертификата. 

Мужчины начали возмущаться законным действиям пограничников и потребовали разъяснить им порядок пересечения госграницы. Получив необходимую информацию, злоумышленники продолжили негодовать и напали на силовика. После этого они заблокировались в своей иномарке.

На место незамедлительно прибили дежурные силы КПП и наряд полиции. Украинцы не реагировали на неоднократные требования силовиков выйти из авто. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и достать мужчин из машины. 

Как отмечает РЕН ТВ, силовикам пришлось выбить стекло двери со стороны водителя. В ответ нарушители пытались применить против военного силу. Кроме того, у них оказалось при себе оружие. 

Украинцев доставили в служебное помещения для составления протокола. Им грозит уголовная ответственность. 

Ранее в декабре пьяные украинцы на иномарке пытались прорваться в Белоруссию. Инцидент произошел в пункте пропуска «Верхний Теребежов». 

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