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Полицейские приняли участие в донорской акции в Самарской области

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По инициативе общественного совета при межмуниципальном УМВД «Сызранское» (Самарская область) состоялась акция в поддержку добровольного и безвозмездного донорства крови.

Во вторник, 12 февраля, 40 полицейских пришли на станцию переливания крови, чтобы стать донорами. Как передает НИА «Самара», за один день было собрано 17 л крови и ее компонентов. 

Контроль за качеством подготовки донорской крови нужно усилить, а наказание за нарушения — ужесточить, считают российские чиновники. Об этом заговорили после массового заражения детей гепатитом С в Амурской области. Заражены они были в течение двух лет, однако об этом стало известно только в декабре 2018 года. За последние 10 лет уровень безопасности в службе крови вырос в сотню раз, подчеркивали в Минздраве.

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