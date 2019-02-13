Полицейские приняли участие в донорской акции в Самарской области

По инициативе общественного совета при межмуниципальном УМВД «Сызранское» (Самарская область) состоялась акция в поддержку добровольного и безвозмездного донорства крови.

Во вторник, 12 февраля, 40 полицейских пришли на станцию переливания крови, чтобы стать донорами. Как передает НИА «Самара», за один день было собрано 17 л крови и ее компонентов.

Контроль за качеством подготовки донорской крови нужно усилить, а наказание за нарушения — ужесточить, считают российские чиновники. Об этом заговорили после массового заражения детей гепатитом С в Амурской области. Заражены они были в течение двух лет, однако об этом стало известно только в декабре 2018 года. За последние 10 лет уровень безопасности в службе крови вырос в сотню раз, подчеркивали в Минздраве.