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Студент из Ставрополья рассказал о переделке восхитивших Илона Маска «Жигулей»

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Фото: РЕН ТВ
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Студент из Ставрополья Сергей Артюшенко, на которого обратил внимание американский предприниматель Илон Маск, рассказал, как изменил свой ВАЗ-2106, чтобы он ездил задом наперед. 

По словам молодого человека, идея модернизировать автомобиль пришла ему в голову год назад, когда его брат купил себе «семерку». 

«У меня была идея поменять переднюю часть автомобиля с задней, ну и, соответственно, изменить вид. Двери и рулевое — всё осталось бы так же. Но тогда я еще не понимал, как это, не было каких-то предположений», — сказал изобретатель в интервью РЕН ТВ

Он увидел, что подобным образом машину смогли изменить в Новосибирске, решил не отставать и реализовать свою идею.  

Артюшенко работает сварщиком и, соответственно, за работу никому не платил. Все расходные материалы для инструментов обошлись ему в 200–300 рублей, а сам автомобиль — в 16 тыс. рублей. Студент переместил двигатель авто в багажник. 

«Сначала было неудобно из-за того, что передняя часть визуально задняя, но, по сути, передняя была затонирована. Ночью было неудобно. Когда днем выехал, в принципе, привык к габаритам, буквально 15 минут нужно для ознакомления и можно на ней перемещаться», — пояснил молодой человек. 

Видеоролик, на котором автомобиль едет необычным образом, опубликовал в Twitter телеканал НТВ. В подписи к видеозаписи говорится: And how do you like this, @elonmusk («Как тебе такое, Илон Маск?»).

«Ха-ха, офигенно», — ответил глава Tesla по-русски в комментариях. Артюшенко признался, что внимания от Маска не ожидал

Позже стало известно, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности водителя ВАЗ-2106, который переделал свой автомобиль задом наперед.

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