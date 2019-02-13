Ребенка на санках сбил автомобиль в Иркутской области

Шестилетний мальчик в Иркутской области пострадал, закатившись под автомобиль на санках. Ребенок доставлен в больницу с переломом.

Инцидент произошел в Эхирит-Булагатском районе. По данным полиции, шестилетний мальчик катался на санках и скатился с горки на дорогу. В результате его сбил автомобиль, пишет ИА IrkutskMedia.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом правой голени. Сотрудники ГИБДД выдали главе муниципалитета предписание, по итогам которого все опасные скаты возле дорог посыпаны противогололедным материалом.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области снегоуборочный трактор насмерть задавил девочку, которая скатилась с горки.