Многоквартирные дома с низкой сейсмоустойчивостью проверят в Иркутске

Дума Иркутска просит обследовать около дома с низкой сейсмостойкостью. Соответствующий запрос направлен в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи региона.

По данным общественников, проверка требуется примерно 300 домам в Иркутске. Обследование возможно провести в рамках программы капитального ремонта. Подобная работа уже была проведена в Ангарске и Ангарском районе, сообщает ИА IrkutskMedia.

По обращению органов местного самоуправления областное министерство имеет право внести работы по проверки сейсмостойкости в краткосрочную программу капремонта.