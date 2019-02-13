Эрнст допустил наличие личного конфликта между Друзем и Бером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером мог быть личный конфликт. Об этом он заявил 13 февраля ТАСС.

Разобраться в ситуации непросто, так как задеты интересы двух разных программ от двух разных производителей, отметил Эрнст.

Он также рассказал, что в истории телеигры «Кто хочет стать миллионером?» это первый подобный случай.

«Многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть. И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу», — добавил гендиректор Первого канала.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Главред программы рассказал, что намеренно принял предложение сжульничать, чтобы записать и опубликовать разговор с Друзем. Он действительно сообщил магистру правильные ответы, однако перед съемками поменял вопросы после девятого.

В результате, Друзь и знаток Виктор Сиднев, участвовавшие в телепередаче 22 декабря, не смогли дойти до финала и покинули программу с несгораемой суммой в 200 тыс. рублей.

НСН сообщает, что Бер советовал Друзю для «отвода глаз» взять подсказку на шестом вопросе, что магистр и сделал.

13 февраля Друзь прокомментировал обвинения в подкупе. В разговоре с РБК он пояснил, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша.

Бер комментарий Друзя назвал детским лепетом.

В телекомпании «Игра-ТВ», занимающейся производством «Что? Где? Когда?», «Известиям» заявили, что разбираются в ситуации. Ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров при этом встал на сторону Друзя.

«Он не раз участвовал в игре, и то, о чем вы говорите, для меня новость. Помню его остальные игры — мне прикажете считать, что и там Александр Абрамович старался какие-то договоры вести. По-моему, ему это не нужно. Он гораздо эрудированнее кого-либо вокруг него», — рассказал Дибров сайту kp.ru.

«Кто хочет стать миллионером» — телеигра, в которой участник может заработать три млн рублей, правильно ответив на 15 вопросов из различных областей знаний. Премьера телепередачи состоялась 1 октября 1999 года. Изначально игра называлась «О, счастливчик!».